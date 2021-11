Telecombedrijf T-Mobile Nederland heeft er in het derde kwartaal meer klanten bijgekregen. De omzet en winst van de onderneming gingen eveneens omhoog in de afgelopen periode. In september werd nog bekend dat T-Mobile Nederland wordt overgenomen door de investeerders Apax Partners en Warburg Pincus in een deal ter waarde van 5,1 miljard euro.