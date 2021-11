Transavia krijgt een boete van 400.000 euro omdat de luchtvaartmaatschappij de beveiliging van persoonsgegevens niet op orde had. Twee jaar geleden kon een hacker daardoor de computersystemen in en zo bij de gegevens van ongeveer 83.000 mensen komen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deugde de beveiliging op drie punten niet en had de digitale inbreker in principe toegang tot de privégegevens van 25 miljoen mensen.