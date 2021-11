De klimaattop in Glasgow gaat zijn officiële laatste dag in, maar dat is alleen zo als de planning wordt gehaald. Dat zou weleens moeilijk kunnen worden, want volgens betrokkenen wordt nog scherp onderhandeld over de eindverklaring, waar nu alle ogen op zijn gericht. De Britse premier Boris Johnson hintte er eerder deze week al op dat verlenging mogelijk nodig zal zijn. Dat is bij eerdere klimaattoppen ook gebeurd.