Veiligheidsberaad buigt zich over nieuwe coronamaatregelen

Het Veiligheidsberaad vergadert vrijdagochtend over de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet later op de dag bekend gaat maken. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving van het coronabeleid. Zij bespreken of nieuw beleid van het kabinet in de praktijk ook handhaafbaar is. Om die reden is demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus vrijwel altijd bij het beraad aanwezig en demissionair coronaminister Hugo de Jonge meestal.