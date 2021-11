Baltische lidstaten van de Europese Unie hebben gewaarschuwd voor militaire escalatie van de migratiecrisis die is ontstaan in het grensgebied met Belarus. De ministers van Defensie van Estland, Letland en Litouwen vragen de EU in een gezamenlijke verklaring om meer werk te maken van veiligheidsmaatregelen aan de Europese buitengrens.