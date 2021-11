Het extra lange Catshuisoverleg, waar een deel van het demissionaire kabinet sprak over de aanpak van de coronacrisis, is afgelopen. Eerder op de dag werd het overleg afgebroken, naar verluidt omdat de bewindslieden het nog niet eens konden worden over de te volgen koers. Donderdagavond werd het weer voortgezet. De precieze uitkomst van het overleg is niet bekend.