Een scooterrijder is donderdagmiddag in Maastricht om het leven gekomen als gevolg van een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde rond 16.00 uur op de Molensingel. Wat er precies gebeurd is, zoekt de politie nog uit. De scooterrijder kwam volgens de politie vermoedelijk ten val en is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.