De Europese beurzen zijn donderdag licht hoger gesloten. De sterk gestegen inflatie in de Verenigde Staten en zorgen over de geldontwaarding in Europa drukten op het sentiment. In Amsterdam opende laadpalenmaker Alfen de boeken en waarschuwde het bedrijf voor problemen in de toeleveringsketen die de groei beperken. Daarop werd het aandeel een tiende minder waard.