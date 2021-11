Staalbedrijf Tata Steel heeft afgelopen kwartaal acht keer zoveel winst geboekt als vorig jaar in dezelfde periode. Het van oorsprong Indiase moederbedrijf van de voormalige Hoogovens in IJmuiden profiteerde van het herstel van de economie in veel landen waar het actief is. Ook de sterk gestegen staalprijzen droegen bij aan de winstsprong.