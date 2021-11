Een op de zes niet-gevaccineerden wacht nog op uitnodiging

Een op de zes mensen die niet gevaccineerd zijn, wacht nog op een uitnodiging voor de coronaprik. Dat is sinds juni van dit jaar niet meer nodig, maar dat is blijkbaar niet bij iedereen duidelijk overgekomen, aldus de onderzoekers van het Lifelines Corona-onderzoek. Het Lifelines Corona-onderzoek is een doorlopend populatieonderzoek onder Noord-Nederlanders en heeft plaats onder ruim 23.000 mensen. Onder andere het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Groningse universiteit zijn er aan het begin van de pandemie mee begonnen.