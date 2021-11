Minstens duizend Rotterdammers zijn overleden aan het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in het afgelopen etmaal twee doden in de gemeente Rotterdam. Daarmee stijgt het totale dodental naar precies duizend. Rotterdam is de eerste gemeente met duizend doden, hoewel het werkelijke aantal vrijwel zeker hoger ligt.