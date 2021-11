De herstelwerkzaamheden aan de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag gaan in januari alsnog beginnen. Vanaf maandag 17 januari 2022 is het stuk snelweg maandenlang afgesloten voor het verkeer de stad uit, richting Prins Clausplein, meldt de gemeente. Rijkswaterstaat hoopt de renovatiewerkzaamheden eind mei te hebben afgerond. Aanvankelijk zou het werk in oktober al beginnen.