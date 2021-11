EU-asieldienst wordt agentschap met meer armslag, geld en mensen

Het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) wordt omgevormd tot een onafhankelijk Asielagentschap (EUAA) met meer bevoegdheden, geld en mankracht. Zo krijgt het nieuwe agentschap de beschikbaarheid over een pool van vijfhonderd experts, onder wie 24 Nederlanders, die uitgezonden kunnen worden naar lidstaten als daar de nood aan de man is. Het Europees Parlement stemde donderdag in met het optuigen van de dienst.