Taakstraffen voor opruiende drillrap Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft twee mannen een taakstraf van honderd uur opgelegd omdat zij in een drillrapvideo hebben opgeroepen tot geweld. De Amsterdammers zijn tevens schuldig bevonden aan het bezit van een nepvuurwapen dat in de video werd getoond. „Het oproepen tot en verheerlijken van geweld door het bedreigen van rivaliserende groepen en het tonen van wapens alsof dat normaal is, zoals dat in drillrap wordt gedaan, is onacceptabel en zorgwekkend”, zo overweegt de rechtbank in het vonnis.