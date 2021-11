Zweeds OM klaagt bestuurders olieconcern aan om oorlogsmisdaden

Het Zweedse Openbare Ministerie klaagt twee kopstukken van oliebedrijf Lundin Energy aan voor medeplichtigheid aan internationale oorlogsmisdaden in Zuid-Sudan. De stap volgde op een onderzoek van elf jaar door het Zweedse OM, nadat Vredesorganisatie PAX de kwestie in 2010 bij de Zweedse openbaar aanklager had aangekaart. De honderdduizenden Zuid-Sudanezen wier levens verwoest werden vanwege de oorlog om Lundins olievelden, krijgen daarmee mogelijk uitzicht op rechtvaardigheid.