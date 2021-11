Mantelzorger gebaat bij beter fiscaal beleid

Het was maar een klein bericht, weggedrukt door verontrustend nieuws over oplopende coronacijfers. Maar wel een alarmerend bericht: de komende jaren stijgt de vraag naar mantelzorg naar verwachting met 70 procent. Om aan de groeiende zorgvraag te voldoen wordt vaker een beroep gedaan op mensen die werken. Deze groep mantelzorgers groeit van 1,8 miljoen nu tot 2,1 miljoen in 2040, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) becijferd.