Brussel stelt groeiverwachting Nederland weer naar boven bij

De Nederlandse economie groeit dit jaar nog harder dan de Europese Commissie de afgelopen maanden voorspelde. De commissie rekent op een groei van 4 procent dit jaar, vooral dankzij de sterke opleving dit voorjaar toen de economie van het slot ging. In juli ging ze nog uit van 3,3 procent en in februari zelfs maar 1,8 procent. Het cijfer is minder dan het verwachte gemiddelde van 5 procent in de eurozone en hele EU, maar Nederland is ook minder hard door de coronacrisis getroffen dan veel andere landen.