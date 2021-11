Burgemeester Eric Geurts van de Limburgse gemeente Beekdaelen dreigt een bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over een asielzoekerscentrum in Schinnen niet te ondertekenen. Daardoor komt de opvang van 450 asielzoekers in Schinnen op losse schroeven te staan. Een woordvoerster van de gemeente bevestigde donderdag berichtgeving hierover in het plaatselijke weekblad De Beekdaeler.