Er heerst onvrede onder de verkeersleiders van ProRail. Dat bevestigt de spoorwegbeheerder na eerdere berichtgeving van het AD. Die krant schreef op basis van anonieme werknemers dat de werksfeer met name op de post in Utrecht „verziekt” is, maar met die omschrijving is ProRail het niet eens. Door een personeelstekort onder verkeersleiders vallen de laatste tijd vaak treinen uit.