ArcelorMittal was donderdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Beleggers reageerden enthousiast op de resultaten van het staalconcern, dat afgelopen kwartaal de hoogste winst sinds 2008 boekte. Het kwartaalbericht van verzekeraar Aegon viel daarentegen in minder goede aarde. Ook de handelsupdates van laadpalenmaker Alfen en oliedienstverlener SBM Offshore konden beleggers niet bekoren.