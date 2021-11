De Koninklijke Marechaussee blijft alert op migranten die vanuit Belarus naar Nederland komen. Inmiddels zijn er al „enkele tientallen” migranten via die route in Nederland aangekomen, bevestigt de Marechaussee na berichtgeving van de Telegraaf. Maar het aantal is „nog niet excessief” en de Marechaussee hoeft bestaande grenscontroles nog niet uit te breiden.