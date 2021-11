Haven Rotterdam verwelkomt GES als nieuwe gebruiker

De haven van Rotterdam krijgt Global Energy Storage (GES) als nieuwste gebruiker. Het bedrijf dat is gespecialiseerd in faciliteiten voor energieopslag neemt een deel van de Stargate Terminal over van Gunvor Group. Daarbij zal het bedrijf dat op papier vanuit Guernsey opereert, maar ook in Nederland, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten actief is, zo’n 20 hectare aan braakliggend terrein ontwikkelen. GES ontstond in mei dit jaar.