Staalconcern ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal zijn hoogste winst sinds 2008 geboekt. Dat dankte de grootste staalfabrikant in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika vooral aan de sterk gestegen prijzen voor metaal. Vergeleken met de voorgaande drie maanden leverde het bedrijf minder staal af. Dat kwam doordat er minder vraag was van autofabrikanten en er vertragingen waren in het transport.