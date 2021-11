Evergrande stijgt, Tencent daalt op beurs in Hongkong

Evergrande werd donderdag flink hoger gezet op de aandelenbeurs in Hongkong. Beleggers reageerden opgelucht op berichten dat de noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar toch opnieuw op het nippertje wanbetaling heeft weten te voorkomen. Het Chinese internetconcern Tencent moest het daarentegen ontgelden na tegenvallende kwartaalcijfers. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten een gemengd beeld zien, na de sterker dan verwachte toename van de inflatie in de Verenigde Staten.