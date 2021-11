Het record voor meeste positieve coronatests in één dag tijd sneuvelt mogelijk donderdag. Op 20 december vorig jaar meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 12.997 positieve tests. Het cijfer van woensdag bleef daar met 12.713 net onder, het cijfer van donderdag zou het record kunnen breken. Donderdag is dag 624 van de epidemie in Nederland.