Adviesraad: overheid loopt achter met kunstmatige intelligentie

De regering moet een coördinatiecentrum voor kunstmatige intelligentie optuigen om goed te kunnen anticiperen op de toekomst en beleid te kunnen maken. Want Nederland is nu onvoldoende voorbereid, waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een van de belangrijkste adviesorganen van het kabinet. Het centrum moet tevens politiek verankerd worden via een ministeriële onderraad, stelt de raad in een nieuw rapport.