De Amerikaanse maker van vleesvervangers Beyond Meat heeft een teleurstellend kwartaal achter de rug. De onderneming merkte met name dat Amerikaanse consumenten minder happig zijn op de vegaburgers en andere plantaardige producten van het bedrijf, wat de omzet drukte. Het verlies in het slotkwartaal van zijn boekjaar viel ook hoger uit dan door kenners voorzien.