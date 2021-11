Aanwas nieuwe abonnees Disney+ gaat minder hard

De groei van streamingdienst Disney+ vertraagt. Entertainmentconcern Walt Disney meldt in zijn handelsupdate over het slotkwartaal van zijn boekjaar dat er 2,1 miljoen nieuwe abonnees bijkwamen. Dat betekent een toename van 1,8 procent in vergelijking met het vorige kwartaal. Topman Bob Chapek had eerder al gewaarschuwd voor de lagere aantallen, maar evengoed stelde hij marktkenners teleur. In april, mei en juni trok Disney+ welgeteld 12,4 miljoen extra abonnees. Momenteel telt Disney+ 118,1 miljoen betalende kijkers.