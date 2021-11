Tesla-rivaal Rivian na beursdebuut ruim 100 miljard dollar waard

De maker van elektrische pick-ups en SUV’s Rivian is na zijn beursdebuut op woensdag ruim 100 miljard dollar (87 miljard euro) waard. Het bedrijf dat wordt gezien als een mogelijke rivaal voor Tesla is in een klap meer waard dan traditionele Amerikaanse automakers als Ford en General Motors. Rivian haalde 11,9 miljard dollar op, waarmee het de grootste beursgang in New York is van dit jaar. De aandelen werden verkocht tegen een prijs van 78 dollar per stuk. Bij de slotbel was dit bijna 100 dollar.