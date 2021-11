De brandveiligheid van het gebouw in de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk, waar in mei tientallen woningen in brand vlogen, liet te wensen over. Dat concludeert het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), dat een onderzoek naar de brand heeft uitgevoerd. De aanbouw, balkons en dakconstructie in het gebouw waren gemaakt van onvoldoende brandwerende materialen, waardoor de brand zich snel kon uitbreiden.