Ook Nederland heeft op de klimaattop in Glasgow een verklaring ondertekend waarin staat dat de CO2-uitstoot van de luchtvaart in lijn moet worden gebracht met de internationale klimaatdoelen. In totaal spraken 22 landen direct hun steun ervoor uit, waaronder gastland Verenigd Koninkrijk, de VS, Frankrijk, Zweden, Turkije, Canada en Costa Rica. Milieuorganisaties reageren sceptisch.