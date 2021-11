In de kast ligt een oproep voor vrijwilligers te wachten

In de kast ligt een nieuwsbrief van de kerk met een oproep die blijft haken. Een gemeentelid dat zich al jaren inzet voor vluchtelingen vraagt hulp. Er is behoefte aan taalvrijwilligers: mensen die asielzoekers die het Nederlands niet beheersen op een laagdrempelige manier terzijde willen staan. Je hoeft er geen opleiding voor te volgen en je kunt het in je eigen tijd doen. Een paar uur in de week, meer kost het niet. Wat let me?