De Chinese projectontwikkelaar China Evergrande Group is officieel in gebreke gebleven met een rentebetaling aan internationale investeerders. De Duitse schuldeiser DMSA (Deutsche MarktScreening Agentur) wil het concern daarom failliet laten verklaren. DMSA is een Duitse marktonderzoeker die zelf obligaties Evergrande houdt. Het roept ook andere betrokken investeerders op aan te sluiten bij de aanvraag.