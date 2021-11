Voor de vierde keer in de geschiedenis brengt een commerciële raket astronauten naar het ruimtestation ISS. Drie Amerikanen en een Duitser worden in de nacht van woensdag op donderdag gelanceerd vanaf ruimtebasis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. De lancering van de raket van SpaceX staat gepland voor 03.03 uur Nederlandse tijd. Het vertrek is de afgelopen weken een paar keer uitgesteld.