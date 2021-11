Britse premier Johnson: onderhandelingen Glasgow in taaie fase

De onderhandelingen op de klimaattop van de Verenigde Naties in Glasgow zijn in een taaie fase beland, zei de Britse premier Boris Johnson woensdagmiddag in een toespraak daar. De eerste dagen zijn er veel mooie initiatieven genomen om klimaatverandering tegen te houden, maar de onderhandelingen worden nu moeilijk en er is nog heel veel te doen, aldus Johnson, die sprak als premier van het gastland waar de top wordt gehouden.