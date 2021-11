De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) kijkt of militairen van de landmacht ingezet kunnen worden om te helpen bij de beveiliging van het Marengoproces. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de NOS. De bewaking kost veel menskracht en trekt daarmee een zware wissel op de politie. Ridouan Taghi is een van de verdachten in dit proces.