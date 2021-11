De politie heeft een 28-jarige gedetineerde man aangehouden voor de moord op de 24-jarige Siegmar Flaneur in Amsterdam-Zuidoost in februari 2015. Een anonieme verklaring leidde tot de aanhouding van Emylio G. in zijn cel, meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Het slachtoffer is destijds met meerdere kogels om het leven gebracht.