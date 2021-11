Er is voor de veroordeelde fractiemedewerker van Forum voor Democratie nog steeds plek bij de Tweede Kamerfractie als zijn veroordeling blijft staan na hoger beroep. Een partijwoordvoerder laat weten dat het „een zaak tussen de medewerker en de politierechter” is en dat de straf die hij heeft gekregen „voldoende boetedoening” is.