Tijdens de herfstvakantie hebben drie keer zoveel reizigers gebruik gemaakt van luchthaven Schiphol in vergelijking met de herfstvakantie vorig jaar, toen de luchtvaart hard werd geraakt door de coronamaatregelen en reisverboden. In totaal maakten dik 2 miljoen reizigers in de voorbije vakantieweek gebruik van de luchthaven. De populairste bestemmingen waren daarbij Istanbul, Londen en Barcelona.