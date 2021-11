A58 weer vrijgegeven na crash door politieachtervolging

De A58 tussen Roosendaal en het knooppunt De Stok richting Bergen op Zoom is rond 20.00 uur weer vrijgegeven. De weg was afgesloten nadat daar een 36-jarige man uit Brussel was gecrasht na een politieachtervolging. De verdachte probeerde nog te voet weg te komen, maar de politie schoot hem in het onderlichaam en hield hem aan. De auto was gestolen en had de kentekenplaten van een ander voertuig. In de auto zijn verdovende middelen gevonden, die in beslag zijn genomen.