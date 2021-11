A58 deels afgesloten nadat man crasht na politieachtervolging

De A58 tussen Roosendaal en het knooppunt De Stok richting Bergen op Zoom is afgesloten nadat daar een man is gecrasht na een politieachtervolging, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van BN De Stem. De verdachte probeerde nog te voet weg te komen, maar agenten hielden hem aan nadat ze hem hadden geraakt na een aanhoudingsschot. In de gecrashte auto vond de politie meerdere zakken verdovende middelen, die in beslag zijn genomen.