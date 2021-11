Duitsland adviseert alle Duitsers in Ethiopië het land te verlaten vanwege het toenemende geweld. In het Oost-Afrikaanse land vecht het regeringsleger tegen rebellen vooral uit de regio Tigray. De Duitsers wordt geadviseerd een commerciële vlucht te nemen, nu die nog gaan. Volgens persbureau dpa zijn er nog ongeveer 650 Duitsers in het land.