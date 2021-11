Greenpeace: minder vluchten helpen klimaat meer dan extra bomen

Compensatie voor vervuiling door luchtvaart in de vorm van bomen, het gebruik van duurzame brandstoffen en het gokken op nieuwe, nog niet bestaande technieken zijn geen voldoende oplossingen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Dat zegt Greenpeace. De milieuorganisatie is daarom ontstemd over een verklaring die het nieuwe door Groot-Brittannië geïnitieerde klimaatinitiatief International Aviation Climate Ambition Coalition (IACAC) tijdens de klimaattop in Glasgow heeft gepresenteerd…