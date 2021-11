De landelijke overheid en bijvoorbeeld gemeenten en bedrijven moeten alvast 200.000 extra woningen ruimtelijk gaan plannen in het land. Doen ze dat niet, dan gaat het waarschijnlijk alsnog niet lukken om tot en met 2030 zeker 900.000 extra woningen te bouwen. Daarvoor waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.