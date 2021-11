Krant: Unilever staakt verkoopplannen verzorgingsproducten

Was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft de plannen opgeschort om een aantal van zijn merken van schoonheids- en persoonlijke verzorgingsproducten te verkopen. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Volgens bronnen is er onvoldoende interesse in de merken die Unilever van de hand wil doen om een aantrekkelijke prijs te kunnen krijgen. Unilever zegt in een reactie niet in te willen gaan op geruchten in de markt.