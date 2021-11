Werknemers van bedrijven in de metaal- en technieksector beginnen maandag met regionale stakingen die 24 uur duren. De eerste acties zullen plaatsvinden bij bedrijven in de provincies Groningen en Noord-Holland. Vakbond FNV kondigde onlangs al aan dat er weer gestaakt zou gaan worden in de metaal. Ze willen een hele reeks van stakingen opzetten om werkgevers te dwingen in te stemmen met hun eisen voor een nieuwe cao.