Kabinetsbesprekingen kunnen volgens de deelnemers niet sneller

Aan de formatie wordt hard gewerkt en de onderhandelaars begrijpen dat het geduld in de samenleving op raakt, maar ze zullen er volgende week nog niet uit zijn. „We verspillen geen dag”, zei informateur Johan Remkes voorafgaand aan een nieuwe onderhandelsessie in het Logement in Den Haag. Volgens CDA-leider Wopke Hoekstra moeten „veel grote onderwerpen die direct raken aan de belangen van mensen in het land” besproken worden, dus is „zorgvuldigheid” gepast.