Google ontkomt aan Britse rechtszaak over gegevens gebruikers

Techbedrijf Google kan in het Verenigd Koninkrijk niet collectief door een groep consumenten worden aangeklaagd over de manier waarop het bedrijf in 2011 en 2012 met de gegevens van gebruikers omsprong. Het Britse hooggerechtshof oordeelde dat zo’n zaak „gedoemd is te mislukken”. Er kan namelijk pas schadevergoeding kan worden toegekend als voor iedere gebruiker is vastgesteld dat Google onwettig met diens gegevens is omgegaan en dat die gebruiker daar schade van heeft geleden.