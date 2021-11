Uitspraak over Google lokt tevreden reacties uit

De overkoepelende bond van Europese consumentenorganisaties BEUC is ingenomen met de uitspraak van de Europese rechter over concurrentievervalsing door Google Shopping bij het onlinewinkelen. „Google’s misleidende en oneerlijke praktijken hebben miljoenen Europese consumenten geschaad doordat het aanbod van prijsvergelijkingsdiensten van rivalen vrijwel onzichtbaar was”, zegt BEUC in een reactie. De Amerikaanse techreus moet 2,4 miljard euro boete betalen voor het misbruiken van zijn marktmacht.