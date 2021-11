Vrijwilligers van Erfgoed Gelderland en studenten van de Universiteit Leiden hebben ruim twintig nieuwe grafheuvels op de Veluwe gevonden. Ze deden 120 boringen in 42 heuvels in de buurt van Putten. Het onderzoek naar grafheuvels gaat in november verder in Arnhem en op de Elspeter Heide, aldus Erfgoed Gelderland.